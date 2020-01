Kubica piloto de reserva da Alfa Romeo F1

Robert Kubica junta-se à equipa Alfa Romeo Fórmula 1 como piloto reserva para 2020, ao mesmo tempo que o seu patrocinador, a PKN Orlen se liga à equipa como co-patrocinador.

A petrolífera polaca, que tem uma extensa presença no seu país natal, Alemanha, República Checa, Eslováquia, Lituânia e Canadá, vai assumir-se como co-patrocinadora da Alfa Romeo Racing, que passa agora a denominar-se Alfa Romeo Racing Orlen. A parceria permite a entrada de Robert Kubica na equipa que curiosamente lhe proporcionou a sua estreia na Fórmula 1 (Sauber) bem como a sua primeira vitória. O polaco será piloto de reserva para a temporada 2020.

Para Frédéric Vasseur, Diretor da Alfa Romeo Racing e CEO da Sauber Motorsport AG: “A nova parceria com a PKN Orlen é uma declaração de intenções para ambas as partes. É uma prova da ambição do nosso projeto comum e do nosso desejo de competir no topo da Fórmula 1. O apoio da PKN Orlen encontra um parceiro perfeito na nossa equipa. Estamos também encantados por receber Robert de volta a casa e estamos ansiosos por começar a trabalhar com ele. Ele é um piloto que não precisa de apresentações: um dos mais brilhantes da sua geração e que mostrou o verdadeiro significado da determinação humana na sua luta para voltar às corridas depois do seu acidente num rali. O seu feedback será inestimável enquanto continuamos a empurrar a nossa equipa para a frente da grelha.

Esta parceria significa que podemos criar uma plataforma valiosa não só para a promoção global das nossas marcas, mas também para todos os fãs da Fórmula 1 e da indústria automóvel. Estamos ansiosos por anos de sucesso juntos”, disse.

Já Robert Kubica, agora piloto reserva Alfa Romeo Racing Orlen: “Estou muito feliz por este novo capítulo da minha carreira ao juntar-me à Alfa Romeo Racing Orlen. Esta equipa tem um lugar especial no meu coração e estou contente por ver algumas caras ainda aqui dos meus anos em Hinwill. O tempo e as circunstâncias são obviamente diferentes, mas estou convencido de que vou encontrar a mesma determinação e fome de sucesso. Estou ansioso por ajudar a equipa a dar o próximo passo em frente”.