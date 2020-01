F1: Williams contrata na Red Bull e na Renault

A Williams investiu no staff técnico e depois de ter anunciado o cargo de Pat Fry como director técnico, anunciou mais duas contratações.

A equipa anunciou que David Worner irá ser designer-chefe e Jonathan Carter será nomeado designer-chefe adjunto e chefe de design “em um futuro próximo”.



Worner chega a Williams da Red Bull, onde passou os últimos 17 anos, tendo se juntado à equipa ainda no tempo da Jaguar. Anteriormente, ele ocupou o cargo de vice-designer-chefe. O seu novo adjunto, Carter, passou os últimos quatro anos como chefe de design de compostos da Renault. Ele trabalhou anteriormente na McLaren, Arrows e Reynard.

A equipe também nomeou outro engenheiro com o mesmo sobrenome, Adam Carter, para o cargo de engenheiro-chefe.

“Dave e Jonathan trazem uma enorme experiência, conhecimento e habilidades para a equipa da Williams”, disse a vice-diretora da equipa, Claire Williams. “Estamos muito satisfeitos por eles se juntarem a nós num futuro próximo.

“Eles fortalecerão as nossas capacidades e trabalharão em estreita colaboração com Adam Carter, nosso engenheiro-chefe e os outros membros seniores da equipa de engenharia no projeto e desenvolvimento da próxima geração de carros da Williams F1”.