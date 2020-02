F1: FIA à procura de fornecedor único para os medidores de fluxo de combustível

A FIA divulgou um documento onde pretende procurar candidatos para serem os fornecedores únicos dos medidores de fluxo de combustível na Fórmula 1, de acordo com as novas regulamentações que serão impostas a partir de 2021.

O candidato seleccionado fornecerá medidores de fluxo de combustível a todas as equipas da grelha, durante as temporadas de 2021 a 2023, com possibilidade de prorrogação por um ou dois anos.

O documento divulgado no início desta semana estabelece o prazo de entrega das candidaturas no dia 13 de março, com uma decisão a ser anunciada até meados de abril.

