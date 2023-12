WEC, Mick Schumacher: Um novo capítulo, de olho na F1

Depois de um ano afastado da competição, tendo sido piloto de reserva da Mercedes, Mick Schumacher regressa às pistas, agora no WEC, para ser piloto Alpine. O piloto alemão esteve em Portimão para testar com a sua nova equipa e falou com meios de comunicação portugueses, onde esteve incluído o AutoSport. Mick Schumacher, filho do grande Michael Schumacher, teve uma passagem pouco conseguida pela F1. Depois dos títulos na FIA Formula 3 European Championship e na F2, o piloto alemão…...

