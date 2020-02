WTCR: Goodyear satisfeita com teste

A Goodyear, novo fornecedor de pneus do WTCR, ficou satisfeita com o teste feito em Espanha, com vista à preparação da nova época.

O circuito de Barcelona o palco do primeiro teste com as novas borrachas, com cinco TCR em pista, tendo sido feitas simulações de qualificação e corrida.

As equipas trabalharam em vários programas com o objetivo de otimizar a cambers, suspensões e as pressões para se adequarem ao novo pneu, enquanto os engenheiros da Goodyear concentraram-se em trabalhar com as equipas para extrair o melhor desempenho.

Os resultados são animadores e as afinações que foram possíveis mostram que há boas hipóteses da performance dos carros em pista ser superior ao visto até agora:

“As equipas do WTCR foram muito cooperativas e abertas nos seus comentários”, disse Michael Butler, responsável de eventos da Goodyear no Reino Unido. “Trabalhámos em estreita colaboração com eles para obter o desempenho ideal dos novos pneus.“

“Uma equipa observou que o novo pneu significa que eles mudarão sua abordagem à estratégia de corrida graças à consistência observada, permitindo que os pneus sejam mais forçados durante a corrida. De facto, um piloto fez um stint de 60 quilómetros e a diferença entre a primeira volta e a última volta foi de apenas meio segundo. ”