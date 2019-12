WTCR: As estatísticas de 2019

2019 foi um ano de muita acção em pista e de uma luta pelo título até ao fim no WTCR. Eis as principais estatísticas do ano.

Norbert Michelisz foi o piloto que mais vitórias conquistou em 2019, com cinco triunfos em seu nome, seguido de Esteban Guerrieri e Yvan Muller, ambos com quatro. 13 pilotos diferentes venceram nesta época no WTCR (em 2018 foram 15).

Os pilotos que mais segundas posições conquistaram foram Yann Ehrlacher, Esteban Guerrieri, Ma Qinghua, Norbert Michelisz, Yvan Muller e Frédéric Vervisch, todos com quatro presenças no segundo lugar mais alto do pódio.

Kevin Ceccon foi o piloto que mais vezes apareceu no terceiro lugar (4), seguido de Mikel Azcona e Yann Ehrlacher ambos com três presenças.

Michelisz foi também o piloto que mais vezes conquistou a pole (4), seguido de Esteban Guerrieri (3) e Yvan Muller (3). Ma Qinghua foi o piloto que mais poles conquistou para a a grelha invertida (2). Frédéric Vervisch destacou-se no capítulo das voltas mais rápidas (4) para o piloto da Audi. Esteban Guerrieri liderou 72 voltas, contra 60 de Muller e 51 de Michelisz. Thed Björk, Esteban Guerrieri e Yvan Muller foram os pilotos que mais vezes conquistaram o prémio de MVD (piloto com mais pontos conquistados num fim de semana), tendo levado o prémio para casa por duas vezes.

No que diz respeito às equipas a ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, a BRC Hyundai N Squadra Corse e Cyan Racing Lynk & Co conquistaram sete vitórias cada. Também foram estas equipas que conquistaram mais poles (4 para cada equipa). No que diz respeito a voltas mais rápidas a ALL-INKL.COM Münnich Motorsport (4), a Comtoyou Team Audi Sport (4) e a SLR VW Motorsport (4) foram os destaques.

Por fim, no número de voltas lideradas foi a ALL-INKL.COM Münnich Motorsport (107) a estar mais vezes na frente, seguida da Cyan Racing Lynk & Co (94) e da BRC Hyundai N Squadra Corse (77).

O melhor wildcard de 2019 foi João Paulo de Oliveira com um quinto lugar na sua primeira participação no WTCR.

Está assim concluída a época 2019 do WTCR.