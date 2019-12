Cupra continua a presença do Grupo Volkswagen no TCR

O diretor da Cupra Racing, James Puig, confirmou que a Cupra continua a competir com os Cupra TCR, representando assim o Grupo Volkswagen, após a marca germânica terminar o seu apoio de fábrica a todos os programas que utilizem motores de combustão interna. (CLIQUE AQUI PARA SABER MAIS).

Em 2019, a Cupra deu apoio no WTCR à PWR Racing e à Comtoyou Racing. Em 2020, o fabricante espanhol continuará a ajudar equipas clientes, mas ainda não se sabem quais.

“Quanto ao WTCR, em 2019 a Comtoyou DHL Racing Team obteve resultados positivos com o Tom Coronel e com o Aurélien Panis. Melhor ainda foram os resultados da PWR Racing, que estava pela primeira vez no WTCR com o Mikel Azcona e o Daniel Haglof.”

“A Cupra dá apoio às equipas privadas na entrega dos carros, na assistência técnica e nas peças. Vamos estar presentes na ajuda a equipas clientes nas várias disciplinas do TCR, mas ainda é cedo para dizer quais são as equipas.”

A Cupra irá fazer correr dois programas, o TCR e o ETCR (CLIQUE AQUI PARA SABER MAIS) a partir da sua nova sede na Espanha.