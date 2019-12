WEC: Job Van Uitert na United Autosports

Job Van Uitert é o novo reforço da United Autosports para 2020 no ELMS e para as 24h de Le Mans.

O jovem piloto holandês passou a ser piloto Ouro e deixará a G-Drive, onde competiu em 2019, para se juntar a Alex Brundle e Will Owen no carro #32 da United. No carro #22 a dupla Phil Hanson e Filipe Albuquerque está confirmada.

“Estou realmente empolgado por me juntar à United Autosports em 2020”, disse van Uitert, que também pilotou pela Racing Team Nederland na abertura da temporada do WEC em Silverstone, substituindo Nyck de Vries.

“Corri contra a equipa nas duas temporadas no ELMS e em Le Mans e sei do que eles são capazes. As conversas já aconteciam há algum tempo e poder finalmente ingressar na equipa no próximo ano é fantástico e quero agradecer ao Zak Brown e ao Richard Dean pela oportunidade.”

“Em termos de formação, seremos muito competitivos e é ótimo ter Alex Brundle e Will Owen como companheiros de equipa. Tenho certeza de que teremos uma ótima temporada juntos, com muitos momentos divertidos e, com sorte, muito champanhe”.