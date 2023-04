WEC: Félix da Costa já tem carro novo para o próximo fim de semana | AutoSport

A Porsche já entregou os novos 963 à JOTA (WEC) e à JDC Miller Motorsport. Os carros fizeram o shakedown em Weissach e agora será uma corrida contra o relógio para a equipa de António Félix da Costa estar pronta para a sua primeira corrida na categoria Hypercar.

O shakedown dos carros aconteceu na sexta, dois dias depois do inicialmente previsto, pois Félix da Costa estava na expetativa se poderia ou não pilotar o carro antes da jornada de Berlim da Fórmula E. Matt Campbell foi o piloto responsável por fazer os primeiros quilómetros com as duas máquinas.

A JOTA não vai perder tempo e vai colocar o carro em pista já no próximo fim de semana, em Spa. Apesar de ser uma prova oficial, a equipa vai encarar as idas à pista como apenas sessões de teste, sem qualquer pressão adicional. Teremos assim 13 Hypercars em pista no próximo fim de semana, uma vez que a Cadillac terá duas máquinas a competir em Spa, em preparação para as 24h de Le Mans. A JDC-Miller deverá receber o seu 963 a tempo da ronda de Laguna Seca a 14 de maio.

O trabalho para a Porsche não terminou e mais um par de 963 estarão já a ser construídos para entregar à Proton Competition que deverá ter um programa duplo no IMSA e no WEC.