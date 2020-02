Le Mans: Porsche anuncia alinhamentos

A Porsche anunciou os pilotos para a mítica prova francesa de resistência. A equipa de Weissach irá ter quatro máquinas em pista.

Os dois carros da CORE autosport (IMSA) irão juntar-se aos dois da Team Manthey (WEC). Os carros #91 e #92 terão alinhamentos iguais aos usados no WEC o que significa que Gianmaria Bruni e Richard Lietz se juntam novamente a Frederic Makowiecki no carro # 91, enquanto Laurens Vanthoor corre ao lado dos campeões do WEC 2018/19 Kevin Estre e Michael Christensen na máquina # 92.

Nick Tandy e Earl Bamber estarão no # 93 com Matt Campbell, que assumiu o papel de ‘terceiro piloto’ na série americana este ano. Campbell substitui Patrick Pilet, que passa para o carro nº 94 para formar uma formação toda francesa ao lado de Mathieu Jaminet e outro estreante , Julien Andlauer.