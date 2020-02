Indy500: Ed Carpenter deu nega a Fernando Alonso

Não está fácil o regresso de Fernando Alonso à Indy500. Depois do acordo com a Andretti Autosport ter falhado, o piloto procura soluções.

O acordo com a Andretti falhou devido à famosa declaração rádio de Alonso no GP do Japão 2015, apelidando o motor Honda de motor de GP2. A Honda fornece motores à Andretti e não aceitou fornecer motores ao espanhol

Um representante de Alonso terá falado com Ed Carpenter, que não terá mostrado interesse em adicionar um quarto carro à sua estrutura:

“Somos uma equipa de dois carros, se dobrarmos o tamanho de nossa equipa em maio, não seria bom para todos. O que seria necessário para considerar quatro carros? Dinheiro, pessoas e tempo.”

A situação de Alonso não é fácil, pois recentemente abandonou o cargo de embaixador da McLaren, que agora tem uma equipa a competir na IndyCar Series, que seria a solução mais fácil para o espanhol competir na mítica prova americana e assim tentar completar a Triple Crown.