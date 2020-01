IMSA: Lista de inscritos para o ROAR

A partir de amanhã, as máquinas do IMSA regressam às pistas para o Roar Before the Rolex 24, o teste que antecede as 24h de Daytona.

Um total de 40 carros inscritos estarão de 3 a 5 de Janeiro no Circuito de Daytona para preparar as míticas 24h de Daytona. Serão 8 DPi, 7 LMP2, 7 GTLM e 18 GTD.

Destaques para as presenças portuguesas de João Barbosa no Cadillac #5 da JDC-Miller MotorSports com Sebastien Bourdais, Loic Duval e Tristan Vautier, enquanto Filipe Albuquerque estará ao volante do Cadillac #31 da Action Express com Pipo Derani e Mike Conway.

Nos GTD o contingente luso fica completo com Álvaro Parente no Acura #57 da Heinricher Racing com a companhia de Misha Goikhberg, Trent Hindman, AJ Allmendinger enquanto Pedro Lamy regressa a Daytona com o Aston Martin #98 da Aston Martin Racing com Paul Dalla Lana, Ross Gunn e Mattias Lauda.

Nos GTLM destaque para a estreia do novo Corvette C8.R.

Lista de inscritos AQUI