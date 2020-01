GT: Álvaro Parente regressa a Bathurst

Álvaro Parente participará na edição deste ano das 12 Horas de Bathurst, que se disputa entre os dias 31 de Janeiro e 3 de Fevereiro, aos comandos de um McLaren 720S GT3 da 59Racing inscrito na classe Pro.

Álvaro Parente já começa a ser uma presença habitual na prova australiana de resistência. O piloto português já triunfou no exigente traçado de Mount Panorama e regressa este ano para um novo desafio.

Em 2016 português venceu a clássica australiana, que é a primeira ronda do Intercontinental GT Challenge, então também com um carro da marca de Woking, mas um 650S GT3 que dividiu com Shane van Gisbergen e Jonathon Webb.



Este ano a McLaren estreará na competição de índole mundial do SRO Group a sua mais recente arma para a competitiva e disputada disciplina GT3 e resolveu convidar Álvaro Parente para ser um dos responsáveis pelo seu debute.



O portuense será acompanhado pelo seu bem conhecido Ben Barnicoat, piloto oficial da McLaren, e por Tom Blomqvist, que no passado defendeu as cores da BMW no IMSA SportsCar, completando uma equipa de pilotos consistente e competitiva.



O trio defenderá as cores da formação australiana 59Racing, que terá ainda um segundo carro.



Álvaro Parente mostra-se entusiasmado com o seu regresso ao palco da sua vitória de 2016. “Bathurst é uma pista fantástica com muitas boas memórias para mim, portanto, poder voltar com a McLaren e com a 59Racing é entusiasmante. Existem muitas caras familiares na equipa, o Ben e o Tom são muito rápidos – penso que estamos munidos dos meios para sermos muito competitivos”, afirmou o português.



O piloto do Porto conhece bem a pista de Mount Panorama, com todas a sua selectividade e características, e com um plantel tão forte, sabe que será difícil repetir o triunfo de 2016, mas não deixa de garantir que vai lutar para regressar da Austrália com motivos para celebrar. “A maior parte dos melhores pilotos de GT do mundo estarão na prova e haverá muitos construtores representados oficialmente, teremos, portanto, adversários muito fortes. Mas vamos trabalhar afincadamente para termos uma palavra a dizer e garantirmos um bom resultado após a corrida de doze horas”, sublinhou Álvaro Parente.



O evento que dará início ao Intercontinental GT Challenge será realizado entre os dias 31 de Janeiro e 3 de Fevereiro, podendo ser seguido em directo através do website oficial do Intercontinental GT Challenge.