DTM: Lucas Auer ingressa na BMW

A BMW anunciou hoje a contratação de Lucas Auer para o seu alinhamento no DTM.

Lucas Auer regressa ao DTM depois de uma breve passagem pela Super Fórmula japonesa, onde não conseguiu os resultados esperados pela Red Bull. O ex-piloto da Mercedes no campeonato alemão de turismos, regressa agora, para representar as cores da BMW.

Auer irá assim juntar-se a Marco Wittmann, Philipp Eng, Timo Glock e Sheldon van der Linde, faltando ainda confirmar o sexto piloto da marca bávara. Robert Kubica esteve em testes com a BMW e pode ser uma das opções para a marca. Quem está de saída é Joel Eriksson:

“Bem-vindo de volta ao DTM, Lucas Auer”, Jens Marquardt, diretor da BMW Group. “Obviamente, estou feliz, não apenas por poder recebê-lo de volta ao DTM, mas também por recebê-lo na família BMW. Nas 73 corridas no DTM até agora, Lucas mostrou do que é capaz e, com quatro vitórias e dez pódios. Acreditamos que ele se adaptará muito bem connosco, não apenas pelo seu enorme potencial como piloto, mas também por sua natureza amigável.”

“Continuamos com quatro de nossos pilotos na próxima temporada. Com sua velocidade e consistência incrível, Marco Wittmann é o melhor jogador da nossa equipa no DTM a cada temporada. Ele quase sempre aproveita ao máximo todas as oportunidades à disposição. Timo Glock teve muito azar na última temporada. No entanto, não há dúvida de seu ritmo ao volante do BMW M4 DTM. Philipp Eng teve um desempenho fantástico em 2019, principalmente na primeira metade da temporada. Espero que ele possa aproveitar isso no próximo ano. Sheldon van der Linde impressionou na sua temporada de estreia. Vemos um grande potencial nele…”

“Gostaria de agradecer ao Joel Eriksson pela cooperação nos últimos dois anos no DTM. Desejo-lhe o melhor para o futuro. Tivemos alguns bons momentos com ele e estamos a discutir outros compromissos conjuntos com nosso compromisso nos GT. ”

“Estou realmente empolgado em voltar ao DTM com a BMW”, disse Lucas Auer. “Durante a minha carreira, eu tive contacto com a BMW Motorsport em várias ocasiões. Estou a contar os dias até poder entrar no carro pela primeira vez. A chave agora será adaptar-me rapidamente ao DTM novamente. No entanto, não estou preocupado com isso. ”