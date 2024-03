C. P. Montanha arranca com Rampa da Arrábida: Norma ou Osella? | AutoSport

No próximo fim-de-semana, o cenário idílico da Paisagem Protegida da Arrábida tem honras de abertura do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group. 58 inscritos, a que se juntam mais 14 na rampa regional, partirão em busca dos títulos nacionais em jogo, numa temporada que promete, uma vez mais, ser entusiasmante.

A prova inaugural, a cargo do Clube de Motorismo de Setúbal, terá honras de transmissão em livestreaming, com a cobertura em direto a superar as 10 horas de emissão.

Quanto à luta pelo cetro absoluto, Hélder Silva começa na rampa setubalense a defender o seu tricampeonato. O “Pistoleiro” da Power House volta a confiar na sua bem sucedida “barchetta” Osella PA2000 EVO2-PA.30, que foi completamente reconstruída pela equipa poveira após a forte batida em Boticas, no fecho da época transata. Como principais opositores, apresentam-se nesta prova inaugural José Correia (Norma FC20) e Nuno Caetano, colega de equipa de Hélder Silva, que vai para a segunda época aos comandos de uma Osella PA21 S EVO.

Numa segunda linha de favoritismo, temos um naipe melhorado de pilotos nos Protótipos B, encabeçados pelo “Capitão” Nuno Guimarães, no Silver Car S2 da NJ Racing. Realce para o regresso de Joaquim Rino (BRC B49 EVO), para a estreia de Afonso Santos, um jovem com apenas 16 anos, tripulando um BRC B49 e para nova aposta de Sérgio Nogueira nos protótipos, com o “Raçudo de Braga” a adquirir um BRC CM05 Evo. Novidade é também a nova montada do duriense Victor Bessa, que se apresenta na Arrábida com um original FIAT X1/9.

