24h Daytona: BoP penaliza Acura

Os Acura foram penalizados na classe rainha, os DPi, para as 24h de Daytona.

As máquinas nipónicas, operadas pela Team Penske tiveram uma redução de potência (6.7Cv), enquanto os Cadillac ficaram 10kg mais pesados. A Mazda manteve-se igual ao nível da performance tendo, no entanto, recebido mais 2L de combustível por depósito, tal como os Cadillac e mais um que os Acura.



Nos GTLM o novo Corvette recebeu um aumento no restritor de ar (+0.3mm) o que equivale a um aumento de 4.15 Cv, enquanto os Ferrari terão -5.3Cv e a Porsche +10Kg de peso, sendo os BMW a referência nesta categoria.



Nos GTD os Acura ficaram 25kg mais pesados, os BMW perderam 13.4 Cv, os Ferrari terão menos 4 Cv e os R8 terão -10Kg de peso. Quase todas as marcas viram a capacidade dos depósitos ser reduzida com a Aston Martin (-3L) a BMW (-3L) e a Acura (-2l) a serem as mais penalizadas neste capítulo.