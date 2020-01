24h Daytona: Acura mantém-se na frente

Segundo treino livre em Daytona e mais uma vez foi um Acura a liderar a tabela de tempos. Desta vez foi o #7 com Ricky Taylor ao volante a fazer o melhor registo.

1:34:904 foi o melhor tempo da segunda sessão de treinos, que antecede as sessões de qualificação que decorrerão a partir das 21h. Atrás do Acura ficaram os dois Mazda, que confirmam assim o bom andamento mostrado no ROAR. O melhor Cadillac foi o #10 da WTR em quarto, à frente do #31 de Filipe Albuquerque. O #5 de João Barbosa ficou-se pela sétima posição.

Nos GTLM os dois Porsche ficaram nas primeiras posições da tabela de tempos seguidos dos dois Corvette, um pouco à semelhança do que aconteceu no primeiro treino.

Nos GTD foi o BMW #96 a ficar com o melhor tempo, sendo que nesta classe, o #57 de Álvaro Parente ficou na sexta posição e o #98 de Pedro Lamy na 11ª posição.

Seguem-se as qualificações:

21:15 – Qualificação GTD

21:40 – Qualificação GTLM

22:05 – Qualificação DPi/LMP2

Resultados AQUI