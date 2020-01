24h Daytona: Acura lidera primeiro treino

O primeiro treino livre para as 24h de Daytona decorreu com chuva, o que não impediu Juan Pablo Montoya de colocar o Acura #6 no topo da tabela.

Foi com uma pista molhada que os pilotos foram recebidos no primeiro dia de verdadeira ação na Daytona International Speedway. A pista foi secando ao longo da sessão mas durante a primeira hora os pilotos tiveram de ter cuidados extra.

Nos DPi foi o Acura #6 a ficar com o melhor registo ( 1:49.917 )seguido do Mazda #77, com Olivier Pla a ficar a 0.039 segundos da referência. A fechar o top 3 o melhor Cadillac, o #85, com Tristan Vautier a ficar a 0.399 seg. do melhor tempo. O “Caddy” #5 de João Barbosa fez o quarto tempo e o #31 de Filipe Albuquerque não foi para a pista.

Em GTLM os Porsche começaram da melhor forma com os dois carros a ocupar as primeiras posições da tabela ( 1:57.031 para o #912 de Laurens Vanthoor) e o Corvette #3 fechou o top 3 com Antonio Garcia a ficar a 0.960 seg.

Em GTD o Audi #88 da WRT liderou no final da sessão com Mirko Bortolotti a fazer o registo de 1:58.763. O Aston Martin #98 de Pedro Lamy foi 10º (+1.361, tempo de Andrew Watson) e o #57 de Álvaro Parente fez apenas duas voltas de instalação, sem qualquer tempo registado.

Próxima sessão:

17:45 – Treino Livre 2 (GTD/ LMP2 Silver/Bronze)

18:00 – Treino Livre 2 (GTLM / DPI)

