Dakar, Etapa3: O dia dos portugueses

Chegou ao fim a terceira etapa do Dakar 2020. É tempo de ver a prestação da representação lusa neste terceiro dia de prova.

No #302, Paulo Fiúza e Stéphane Peterhansel ficaram na sétima posição. O dia correu bem para a tripulação do Mini, com sucessivas presenças no top3 desde o segundo WayPoint. No final a dupla teve de se contentar com um sétimo lugar, mas o andamento mostrado foi bom.

Ricardo Porém e Manuel Porém (Borgward) ficaram com o 22º registo. Depois de um dia sempre a recuperar, chegando perto do top 10 no WayPoint 5, os últimos quilómetros da etapa deitaram por terra o esforço da dupla lusa.

Filipe Palmeiro no Toyota Hilux de Benediktas Vanagas terminou o dia em 16º.

Em SSV o # 404 de Conrad Rautenbach e Pedro Bianchi Prata (PH Sport) fez o sétimo tempo, e depois de um começo menos positivo da etapa, a dupla foi recuperando posições, chegando a ser segunda nos últimos quilómetros do dia, que no final não rendeu mais que o sétimo posto.

Nos camiões o #515 de Mathias Behringer / Stefan Henken / Bruno Sousa terminou em 29º. À hora a que este artigo é escrito o #537 Frances Ester Fernandez / José Martins / Jean Francois Cazeres e o #546 de Jordi Ginesta / Marc Dardaillon / Armando Loureiro ainda não chegaram à assistência