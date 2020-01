Dakar, Etapa3: Carlos Sainz vence

Carlos Sainz foi o vencedor da Etapa 3 do Dakar 2020. O piloto espanhol dominou a maioria da etapa e levou o seu Mini ao topo da tabela no dia de hoje.

Sainz apenas perdeu a liderança no WayPoint do quilómetro 200, altura em que Nasser Al- Attiyah passou para a frente das operações. Mas Sainz recuperou a liderança no controlo seguinte, que nunca mais largou até ao fim da etapa. É a 33ª vitória em etapas no Dakar para o piloto espanhol que assim assume a liderança da prova.

Al- Attiyah terminou em segundo lugar, a mais de três minutos do vencedor da especial e Jakub Przygonsk fez uma grande recuperação terminando no top 3. À passagem do primeiro WayPoint era 12º e foi subindo até ao terceiro.

Fernando Alonso foi também destaque com uma notável recuperação. No primeiro WayPoint era 8º subiu até ao quarto no segundo controlo e manteve-se nessa posição perto do fim da etapa caindo para quinto atrás do surpreendente Yasir Seaidan.

Stéphane Peterhansel, navegado por Paulo Fiúza, também começou a etapa da melhor forma e manteve-se no top 3 durante a maior parte do dia, sendo segundo à passagem do último WayPoint. Os últimos quilómetros atiraram o piloto francês para o sétimo posto.

Orlando Terranova e Giniel de Villiers tiveram um dia difícil, depois de ontem a etapa 2 lhes ter sorrido. O argentino perdeu a liderança na classificação geral, terminando 12’52 atrás do vencedor, enquanto o vencedor de ontem está ainda mais atrás, perdendo 16’21 no final. Nani Roma perdeu mais de meia hora nesta terça-feira.

Na geral, Sainz é agora líder, com quase cinco minutos de vantagem para Al-Attiyah e Orlando Terranova completa o top3 a oito minutos de Sainz.

