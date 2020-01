Dakar, Etapa 3: Carlos Sainz mantém-se na frente

Carlos Sainz manteve a liderança da etapa 3 à passagem do último WayPoint.

O piloto do Mini #305 continua na frente mas as margens são curtas. Stéphane Peterhansel está apenas 37 segundos atrás. Nasser Al-Attiyah (+1min25) e Fernando Alonso (+3min10) completam o top 4.

