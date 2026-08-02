Gonçalo Henriques e o seu navegador, Gonçalo Cunha, protagonizaram a primeira desistência da presente temporada no Rali da Madeira. A dupla ao volante do Hyundai do Team Hyundai Portugal viu a sua participação terminar prematuramente na sequência de um acidente durante a primeira passagem por Santo da Serra, que correspondia à segunda classificativa da prova insular.

O incidente e o balanço do piloto

Explicando as circunstâncias que conduziram ao acidente, o piloto detalhou os momentos críticos vividos a bordo da viatura antes de o abandono se tornar inevitável.

“Não conseguimos evitar um embate forte num muro, numa curva em que ´perdemos´ a frente”, afirmou Gonçalo Henriques, acrescentando que, apesar de terem continuado a marcha por mais alguns metros, a situação se agravou rapidamente. “Ainda continuamos por mais alguns metros, mas quando tentei travar para uma curva apertada, percebi que o acidente tinha resultado também em danos no sistema de travões e só tive tempo de puxar o travão de mão para não batermos de frente”, explicou.

Apesar do desfecho madrugador e inglório na ilha, o piloto sublinhou que a incidência faz parte da modalidade e desvalorizou o impacto anímico no coletivo. “São coisas que acontecem nos ralis, mas que não são reflexo do nosso trabalho, nem do trabalho de toda a equipa”, apontou, realçando o esforço coletivo investido no projeto. “Esforçamo-nos todos muito para estarmos nesta prova e para trazer um bom resultado para casa. Infelizmente não foi desta, mas vamos preparar-nos bem para o próximo rali, para sermos rápidos como temos sido nas outras provas e conquistarmos um bom resultado”, concluiu.

Os agradecimentos e o olhar voltado para o futuro

No rescaldo do sucedido, Gonçalo Henriques fez questão de endereçar palavras de reconhecimento e desculpas aos diferentes intervenientes que apoiam o projeto desportivo, assumindo o foco na recuperação para os próximos compromissos do calendário.

Nesse sentido, o piloto deixou expresso um agradecimento: “Peço desculpas à equipa, a toda a equipa, aos nossos patrocinadores, amigos e apoiantes”, declarou. Reconhecendo que o desfecho não correspondia às expectativas coletivas, o piloto deixou uma garantia clara para o futuro: “De certeza que não era este o desfecho que eles também esperavam, mas fica a garantia de que vamos trabalhar ainda mais para ser rápidos e consistentes nas provas que faltam”.