F1: Christian Horner espera época em grande

Com uma época sem grandes mudanças quer a nível regulamentar, quer ao nível das equipas, Christian Horner espera um ano em grande, com lutas muito renhidas.

Desde 2014 que a Mercedes tem dominado em pista, mas a cada ano que passa, a diferença para os adversários é cada vez menor. A convergência de performances é cada vez mais clara e o domínio da Mercedes vai-se diluindo, com o aproximar da Ferrari e da Red Bull.

Christian Horner considera que esta pode ser uma excelente época, com uma lutas renhidas:

“Temos continuidade em todos os aspectos no próximo ano com os pilotos, regulamentos, fornecedor de motor, e regulamentação do motor”, disse Horner. “Então, a menos que alguém saque um coelho da cartola, acho que estamos prontos para um ano realmente emocionante entre Mercedes, Ferrari e a Red Bull.”

Horner admitiu que a sua equipa demorou a encontrar o rumo certo e que as mudanças nas regulamentações do ano passado afectaram a equipa:

“A regulamentação da asa dianteira mudou e a troca de pneus durante o inverno afetou-nos talvez mais do que aos nossos oponentes”, reiterou Horner. “E, claro, também, naquela época ainda estávamos a recuperar ao nível da potência. Mas acho que a partir da Áustria, superamos essas dificuldades e a segunda metade do ano foi muito competitiva. Se relembrar 2017, tivemos um carro fantástico no início do ano, deveríamos estar na primeira fila em Melbourne, vencemos a segunda corrida na China. Tínhamos um carro muito, muito competitivo, no início de 2017. E, novamente, isso foi com a estabilidade dos regulamentos, e acho que temos isso novamente.”

“Não podemos avaliar o que os outros estão a fazer. Mas teoricamente, o carro de Melbourne [2020] será uma atualização do carro de Abu Dhabi [2019]. ”