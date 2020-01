Bathurst: Audi revela alinhamento para a prova

A Audi anunciou os pilotos para os três carros que estarão em prova nas 12h de Bathurst, ronda inaugural da Intercontinental GT Challenge.

Dries Vanthoor, Frederic Vervisch e Christopher Haase serão uma das tripulações, sendo que o segundo carro terá como pilotos Kelvin van der Linde, Markus Winkelhock e Mattia Drudi e a terceira máquina será comandada por Garth Tander, Christopher Mies e Mirko Bortolotti.

“É sem dúvida um dos melhores alinhamento de pilotos da Audi para uma equipa de três carros alguma vez reunida ”, disse Steve McLaughlan, da Audi Sport Team Valvoline. “São três carros muito competitivos, qualquer um capaz de terminar no pódio, e esse será o nosso foco! Não gosto de usar a palavra sorte, mas talvez precisemos de um pouco para seguir em frente este ano. Estivemos tão perto nos últimos dois anos – boas qualificações, voltas lideradas, mas pequenas coisas que nunca poderíamos antecipar afastaram-nos do desejado pódio, mas acho que com a lista de pilotos que temos este ano e com uma campanha nacional de muito sucesso em 2019, podemos mudar isso este ano! ”.