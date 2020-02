WRC: Campeonato após Rali da Suécia (2/13)

Com estes resultados, Elfyn Evans e Thierry Neuville lideram ex-aequo o Mundial de Pilotos, com mais cinco pontos que Sébastien Ogier.

Contudo, o piloto que via abrir a estrada no México ´re Elfyn Evans, pois tem melhores resultados que Neuville (1+3) face a (1+6) do belga.

Depois de ter obtido o primeiro pódio da sua carreira no WRC, Kalle Rovanpera é quarto classificado.

Nos Construtores, a Toyota passou a liderar e tem agora 10 pontos de avanço para a Hyundai.