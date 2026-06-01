“É uma grande sensação poder voltar a vencer o Rali do Japão” e “o quinto lugar não é, obviamente, onde queria estar”. As reações dos pilotos no final da ronda japonesa do WRC espelharam os dois lados mais visíveis da prova: o domínio da Toyota Gazoo Racing nas estradas nipónicas e um fim de semana mais exigente para Hyundai e M-Sport, marcado por dificuldades de afinação, gestão de pneus e adaptação às condições de asfalto.

No fecho da última prova de asfalto da temporada de 2026, os discursos dos protagonistas revelaram satisfação do lado da Toyota, frustração moderada na Hyundai e um tom de aprendizagem e resiliência na M-Sport.

Toyota: vitória, pódios e pontos em casa

Vencedor da prova, Elfyn Evans sublinhou o peso emocional do triunfo e o contributo da equipa para o resultado. “É uma grande sensação poder voltar a vencer o Rali do Japão e fazer parte de mais um excelente resultado da nossa equipa aqui. Tenho de deixar um enorme agradecimento a toda a equipa por nos voltar a dar um carro tão incrível e obrigado ao Morizo-san: fico muito contente por garantir esta vitória como prova de gratidão pelo apoio dele.”

Segundo classificado, Sébastien Ogier valorizou o resultado coletivo, embora sem esconder alguma ambição pessoal. “Um 1-2-3-4 é mais um grande resultado para a equipa no Rali do Japão. Do meu lado, vim aqui, como sempre, com o objetivo de vencer, por isso não posso ficar totalmente satisfeito com o segundo lugar, mas também não é, de todo, um mau resultado.”

Depois de um fim de semana condicionado por mais um acidente, Oliver Solberg destacou a experiência e a resposta no derradeiro dia. “Foi uma grande experiência estar aqui no Rali do Japão como piloto Rally1 da Toyota Gazoo Racing pela primeira vez e sentir tanta paixão e apoio dos adeptos. Estou contente por, pelo menos, termos conseguido somar hoje os pontos máximos, como era o nosso objetivo esta manhã.”

No terceiro lugar final, Sami Pajari salientou a recuperação ao longo do rali. “É uma boa sensação e sabe bem voltar ao pódio. A sexta-feira não foi o melhor início para nós, mas desde aí tivemos um grande andamento e várias vitórias em especiais, por isso, no global, foi muito positivo.”

Quarto classificado em casa, Takamoto Katsuta colocou o foco no resultado da equipa e no apoio do público japonês. “É ótimo que tenhamos conseguido um resultado de 1-2-3-4 para a equipa no Japão. Não estou satisfeito com o meu resultado pessoal, mas foi bom conseguir reagir e voltar mais fortes.”

Hyundai: frustração e foco na terra

Melhor Hyundai no fim de semana, Adrien Fourmaux reconheceu que o resultado ficou aquém do desejado. “O quinto lugar não é, obviamente, onde queria estar. Queria estar a lutar com os Toyota este fim de semana.”

Thierry Neuville apontou limitações no comportamento do carro e perspetivou uma reação nas próximas provas. “Estive sempre no limite da dianteira do carro e estou desapontado por não ter conseguido encontrar melhorias na afinação.”

Hayden Paddon resumiu a prova como um processo de aprendizagem. “O Rali do Japão teve duas faces: não começou muito bem na sexta-feira, mas depois conseguimos fazer algumas alterações de afinação e melhorias para sábado e domingo.”

M-Sport: progresso e prudência

Na M-Sport, Jon Armstrong valorizou a consistência e o objetivo cumprido de terminar sem erros. “Foi bastante agradável fazer estas especiais pela primeira vez. Estamos um pouco longe de onde queremos estar em termos de andamento, mas somámos pontos, o que é importante.”

Já Josh McErlean destacou as dificuldades sentidas desde o início, mas também o significado da experiência. “Este rali foi complicado desde o início, obviamente, com alguns problemas pelo caminho. Ainda assim, foi um lugar muito especial para estar aqui com todos os adeptos.”