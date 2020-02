Volkswagen ID.R em busca de outro recorde

O protótipo 100% eléctrico da Volkswagen vai em busca de outro recorde.

Depois de ter garantido os recordes em Pikes Peak, Nordschleife, Goodwood e Tianmen, o construtor alemão quer levar a sua máquina elétrica a Sonoma. O recorde da pista pertence ao Mercedes W07, de 2016, pilotado por Esteban Guerrieri com o registo de 1:15:430. O ID.R estará presente no Sonoma Speed Festival em Maio e tentará bater o recorde do monolugar alemão.

Romain Dumas tem sido o piloto escolhido pela marca para estes eventos.