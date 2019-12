São poucas as competições desportivas que proporcionam o nível de drama, paixão e excitação como a Fórmula 1. Durante a temporada de 2019, o ‘circo’ viajou para 21 locais ao redor do mundo, com milhares de pessoas a trabalhar incansavelmente nos bastidores, como parte de uma operação contínua para levar a F1 aos seus milhões de adeptos em todo o mundo. A Logística da Fórmula 1, é algo extremamente complexo, tal como o é a própria F1 e é a DHL Motorsports que nos proporciona que tudo corra…sobre rodas! Vamos perceber melhor como.

“O mundo da Fórmula 1 parece pequeno…”