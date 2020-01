F1: W Series será categoria de suporte em dois fins de semana

A tão desejada aproximação entre a W Series e a F1 irá acontecer já este ano em dois fins de semana.

A W Series foi criada para dar mais oportunidades às jovens pilotos que encontraram dificuldades em singrar no mundo do automobilismo nos campeonatos existentes. Com este novo palco, as mulheres ganharam a possibilidade de mostrar o seu talento, sem qualquer tipo de preconceito. O objectivo a longo prazo é levar as melhores ao mundo da F1 e a aproximação ao grande circo era necessária. Em 2020 será dado o primeiro passo com a W Series a ser categoria de suporte nos GP dos EUA e do México.

“Estamos radiantes que, apenas na nossa segunda temporada, o nosso campeonato tenha sido recebido pela Fórmula 1, e estamos muito entusiasmados com o facto das duas últimas corridas da temporada 2020 serem realizadas como parte do campeonato de Fórmula 1 ”, disse a CEO Catherine Bond Muir em comunicado oficial. “A nossas duas novas corridas acontecerão após seis corridas inseridas na plataforma DTM, criando um campeonato de oito provas muito variado, extremamente emocionante e verdadeiramente internacional. Estou particularmente satisfeita que a W Series agora realize corridas fora da Europa, e os EUA e o México são, obviamente, novos territórios muito importantes para nós.”

“Muito trabalho foi feito para conseguir o acordo entre a W Series e a Fórmula 1, mas, acima de tudo, quero agradecer às pilotos da W Series, às jovens corajosas e talentosas que capturaram a imaginação do mundo desportivo no verão passado. Elas farão isso novamente este ano, de maio a outubro, em todo o mundo.”

Ross Brawn acrescentou: “Estamos muito satisfeitos por receber a W Series em dois eventos do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 da FIA em 2020, como os de Austin e Cidade do México.Em apenas um ano, a W Series contribuiu significativamente para aumentar o interesse no tópico diversidade e inclusão no automobilismo.“

“Estamos convencidos de que nosso desporto deve oferecer oportunidades iguais para homens e mulheres competirem juntos – não é coincidência que melhorar a diversidade da grelha da F1, apoiando e promovendo o talento do piloto de origens sub-representadas, seja um dos nossos objetivos estratégicos.”