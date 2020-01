F1: Roy Nissany vai pilotar pela Williams em 2020

Roy Nissany, piloto de 25 anos que irá este ano competir na F2, será o piloto de testes da Williams e tem já agendado várias saídas para a pista com o monolugar da equipa britânica.

O israelita irá pilotar o carro da Williams em alguns treinos livres durante a época e também nas sessões de teste desta época.

“Estou emocionado por me tornar piloto de testes oficial da Williams”, disse Nissany. “Este também é um marco para o automobilismo em Israel. Quando testei com a equipa em Abu Dhabi, em dezembro, instantaneamente senti-me confortável no carro e com a equipa. A experiência que vou ganhar este ano será inestimável e estou ansioso para começar, dentro e fora da pista”.

A Williams ainda não determinou a localização das três sessões de FP1 em que Nissany irá participar, nem qual piloto ficará sem assento nos respectivos treinos.

“É um prazer dar as boas-vindas ao Roy na Williams no papel de piloto de testes oficial”, disse a vice-chefe da equipa Claire Williams. “Roy demonstrou as suas capacidades ao guiar no teste pós-temporada de Abu Dhabi no ano passado e ficamos extremamente impressionados com o que ele conseguiu fazer num curto espaço de tempo. Ele trabalha duro e estamos entusiasmados por trabalhar com ele este ano.”