F1, Ross Brawn: “Distribuição de prémios ´mata´ a 11ª equipa”

As negociações sobre o novo acordo comercial da F1 prometem ser também trabalhosas e a vontade da Liberty é mudar a forma como os prémios são distribuídos.

Os prémios são distribuídos pelas equipas que ficam no top 10, o que foi também um dos motivos que levou à redução do número de equipas na F1 (em 2012 em 12 equipas em pista).

Ross Brawn pretende que este cenário mude para permitir a entrada de mais equipas:

“O que eu acho que não queremos é um modelo de receita em que apenas 10 equipas sejam pagas porque essa é a morte certa para a 11ª equipa”, disse Brawn à racefans.net. “Já vimos isso, a história mostrou que acontece sempre. Portanto, temos que encontrar uma solução. Que solução poderá ser, é que estamos a discutir atualmente.”

O novo tecto orçamental prevê que as novas equipas que queiram entrar na F1 não possam gastar mais do que previsto pelos regulamentos antes da sua entrada.

“A maneira como o limite orçamental funciona é que no período anterior à competição, as equipas ainda têm de controlar o que podem gastar. Assim, enquanto atualmente os 175 milhões são gastos em custos operacionais, entre outros, podem ser gastos em coisas diferentes na entrada para a Fórmula 1. Portanto, ainda é preciso um investimento substancial para entrar na Fórmula 1. Mas no ano ou dois antes do início, depois de fazer a inscrição, os custos também serão controlados. Portanto, existe um limite para o investimento que alguém pode fazer. É um investimento sério, não há dúvida. Mas se pudermos tornar os retornos agradáveis, acho que é mais justificável. ”