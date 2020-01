F1: Renault anuncia data de lançamento do novo carro

A Renault anunciou hoje a data de lançamento do seu novo monolugar para 2020.

A equipa francesa que terminou a época anterior em quinto, irá mostrar o seu novo carro a 12 de Fevereiro. Daniel Ricciardo e Esteban Ocon serão a dupla de pilotos para este ano.

A Mclaren apresentará o carro no dia seguinte. A Ferrari vai apresentar o seu novo monolugar no dia 11 de fevereiro, via online stream. Já a AlphaTauri tem a sua apresentação marcada para dia 14 de fevereiro sendo, para já, as únicas equipas a confirmarem data de lançamento.