F1: Quem está garantido para lá de 2020

A próxima época poderá trazer muitas novidades e trocas. O mercado de piloto promete muito, pois a maioria está no último ano de contrato.

2020 será um ano recheado de novidades e expectativa. Com 2021 à porta e com as novas regulamentações a chegar, há também o mercado de pilotos que promete dar muito que falar. Apenas quatro pilotos ficarão de fora desta conversa durante a época.

Os homens da Racing Point, Sergio Pérez e Lance Stroll já têm contrato garantido para lá de 2021. O acordo de Pérez com a equipa é válido até 2022 e o contrato de Lance Stroll deverá ser válido até o pai querer. Esteban Ocon é a “novidade” para 2020, e tem contrato de dois anos, pelo que tem presença assegurada no Grande Circo para lá de 2020. Recentemente, Charles Leclerc juntou-se a este restrito lote de pilotos, tendo acertado com a Ferrari um contrato até 2024.

São estes os quatro pilotos que terão um 2020 mais sossegado que a maioria. Todos os outros pilotos actualmente com contrato terão de renegociar ou encontrar um novo assento para 2021.