F1, Pat Symonds: ” Domínio da Mercedes tem sido impressionante”

Pat Symonds falou da Mercedes e do seu domínio ao longo das últimas seis épocas. O britânico afirmou que não esperava que demorasse tanto tempo para que outras equipas se aproximassem dos Flechas de Prata.

Desde a entrada na era turbo-híbrida que a Mercedes tem sido a referência na F1. A equipa tem apresentado os pacotes mais competitivos e mesmo quando não são a equipa mais forte, encontram soluções para se manterem no topo. A Mercedes tornou-se numa equipa fortíssima a nível técnico e desportivo.

Pat Symonds admitiu que ficou impressionado com o trabalho da equipa ao longo das últimas épocas:

“Tem sido incrivelmente impressionante”, disse no Autosport International Show. “Se for a HPP e Brixworth, entenderá porquê. Há tantas pessoas boas lá, tão bem financiadas, equipamentos tão bons, uma liderança extraordinariamente forte do Andy Cowell. Não me surpreende agora mas não previa isso. Se nos lembrarmos da era dos V8, acho que o Mercedes era o motor mais forte e nem sempre tinham o melhor chassis, mas assim que entrou no Brawn, ganharam um campeonato.”

Ele acrescentou: “Talvez o que não previ e o que mais me surpreendeu foi o tempo que os adversários demoraram a alcançar a Mercedes. Acho que a Mercedes diria que a Ferrari está na frente. Mas surpreendeu-me o tempo que isso levou. “