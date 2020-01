F1: Pascal Wehrlein continua na Ferrari

O piloto alemão Pascal Wehrlein irá continuar a sua ligação à Ferrari, mantendo o papel de piloto de simuladores.

Wehrlein, que compete na Fórmula E, está desde o ano passado a trabalhar nos simuladores da Ferrari, uma parte importante do trabalho realizado nos fins de semana de corrida. O seu papel é ajudar a equipa a encontrar soluções no simulador da equipa, especialmente nos fins de semana em que o tempo em pista nem sempre é o suficiente para encontrar a afinação ideal. O trabalho do alemão tem agradado e por isso manterá o lugar em 2020:

“Ainda temos pilotos experientes para 2020 no simulador”, disse o diretor da Ferrari, Mattia Binotto. “O Pascal está connosco, mas também temos outros pilotos que talvez não sejam tão experientes na Fórmula 1, mas têm muitos anos de simulador. Os nossos pilotos de simulador estão muito bem integrados na equipa. O simulador é cada vez mais importante, é por isso que investiremos no simulador no futuro”.