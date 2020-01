F1: Pai de Nicholas Latifi investe mais na Williams

A Williams anunciou um novo acordo de patrocínio com a Sofina Foods, empresa do pai de Nicholas Latifi, que será piloto da equipa em 2020.

O acordo prevê maior visibilidade da marca no novo carro da Williams e implica certamente um aumento do valor do patrocínio.

“Temos o prazer de anunciar que a Sofina renovou sua parceria com a equipa pelo segundo ano”, comentou Claire Williams. “O envolvimento da Sofina no desporto tem sido extremamente valioso para a sua visão a longo prazo, e estamos comprometidos em ajudá-los a alcançar os seus objetivos. Gostamos muito de trabalhar com eles e estamos ansiosos para que isso continue no próximo ano”.

Brent Quartermain, vice-presidente executivo e diretor comercial da Sofina Foods, acrescentou: “Estar presente na Fórmula 1 trouxe grande valor para a nossa empresa, por isso foi um passo lógico para aumentar esse sucesso, aumentando o envolvimento com a Williams para 2020.”

Michael Latifi é também accionista da McLaren, detendo 10% das acções da marca, depois de um investimento de 200 milhões de libras.