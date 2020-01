F1: Os Lançamentos dos novos carros

Já começam a ser conhecidas as datas dos tão aguardados lançamentos dos novos monolugares para a época 2020.

Para já são quatro as equipas que confirmaram as datas de apresentação dos novos bólides. A Ferrari foi das primeiras a fazer essa confirmação, sendo seguida da Alpha Tauri, que irá mostrar suas as cores ao mundo pela primeira vez. A McLaren e a Renault foram as equipas que anunciaram as datas esta semana.

Eis as datas confirmadas até agora:

Ferrari – 11 de fevereiro

Renault – 12 de fevereiro

McLaren – 13 de fevereiro

Alpha Tauri – 14 de fevereiro

Testes de Pré-época – 19 a 21 de fevereiro / 26 a 28 de fevereiro