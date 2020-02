F1: Mission Winnow volta a dar dores de cabeça à Ferrari

O começo da nova época da Ferrari não tem sido calmo. Depois dos rumores que o novo carro estava longe da performance desejada surgem agora problemas burcráticos.

A marca Mission Winnow, pertencente a Philip Morris International, tem sido contestada por ser considerada uma publicidade indireta ao tabaco, algo refutado pela empresa, parceira da Ferrari há muitos anos.

Agora é a vez de um grupo de consumidores italianos tomar ação contra a marca, pedindo a apreensão do SF1000:

“A opinião do Ministério afirma que a marca Mission Winnow, usada por ocasião dos eventos desportivos de Fórmula 1 permite, através dos links no site com o mesmo nome, uma promoção, ainda que indireta, a um importante fabricante de cigarros e novos produtos de tabaco”. disse o grupo de consumidores Codacons, em comunicado.

“Fortalecidos pela decisão do ministério, iniciaremos processos legais contra a Ferrari”, disse Carlos Rienzi, presidente da Codacons, segundo o AutoMoto. “Também pediremos que o novo SF1000, monolugar apresentado em Reggio Emilia, seja apreendido”.