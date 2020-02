F1: Mercedes com problemas no seu motor

O desenvolvimento da unidade motriz para 2020 estará a dar algumas dores de cabeça aos engenheiros da Mercedes.

Num pequeno vídeo lançando pela equipa germânica, Andy Cowell, responsável pela unidade motriz, admitiu que os ganhos conseguidos vieram com alguns problemas que a equipa está a tentar resolver.

A Mercedes revelou em 28 de janeiro que a nova unidade de potência já tinha funcionado no chassi W11.

“Muitas coisas estão a acontecer em Brixworth, muitas melhorias em toda a unidade motriz, no lado do ERS, no lado da unidade de combustão interna”, disse Cowell. “Como sempre, lutamos contra alguns pequenos problemas, quando juntamos tudo. Muito trabalho foi feito na construção das especificações certas, nos testes de longa duração e no fornecimento de unidades motrizes às equipas para que os carros fossem ligados.”

“E, em seguida, vem a preparação do hardware para os testes de pista. Lançamento do carro em 14 de fevereiro, com uma rosa vermelha, e depois para Barcelona com três carros, a rodar em pista pista. Apenas seis dias de testes em pista antes de partirmos para Melbourne”.

“Portanto, é um período muito ocupado, na procura de um pouco de desempenho, obtendo a fiabilidade, reunindo a enorme quantidade de hardware e colocando-a no outro lado do mundo”.