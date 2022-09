F1: McLaren mostra nova decoração para Singapura e Japão | AutoSport

A McLaren Racing e a OKX, parceira principal da equipa de Fórmula 1 da McLaren, revelaram hoje uma decoração comemorativa a ser usada nos McLaren MCL36 F1 no Grande Prémio de Singapura 2022 e no Grande Prémio do Japão 2022.

A decoração especial realça a cor da McLaren Papaya com adornos rosa néon, ilustrações dinâmicas e inspiradas no Cyberpunk. O esquema de cores representa o surgimento de novas tecnologias da região, com um olhar para o futuro, inspirado nas paisagens urbanas de Singapura e do Japão, onde a Fórmula 1 regressa pela primeira vez desde 2019.

A decoração mostra a campanha “Future Mode”, dando realce à parceria entre a McLaren e a OKX. As duas marcas estão alinhadas nos seus valores de inovação e acessibilidade, com a OKX a evoluir a sua plataforma todos os dias e a McLaren a continuar a sua viagem de volta para a frente da grelha.

Nos Grande Prémios de Singapura 2022 (30 de setembro-2 de outubro) e Grande Prémio do Japão 2022 (7–9 de outubro), o Future Mode estará ilustrado nos MCL36 F1 e nos fatos de corrida dos pilotos da McLaren F1 Lando Norris e Daniel Ricciardo. Uma t-shirt de edição limitada da McLaren Racing x OKX Future Mode será disponibilizada aos fãs na Loja McLaren. O jogo F1 22 apresentará a camisola Future Mode para os fãs usarem no jogo e correrem eles próprios, disponível a partir de 11 de outubro.

A McLaren já mostrou decorações diferentes no ano passado, com a belíssima decoração Gulf para o GP do Mónaco e a decoração usada no último GP do ano em Abu Dhabi. Este tipo de iniciativas deverá continuar, pois acrescentam interesse e valor às decorações usadas, além de trazer novidade aos fãs.