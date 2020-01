F1: McLaren anuncia data de lançamento do MCL35

A McLaren confirmou que o lançamento do seu novo monolugar, o MCL35, decorrerá no dia 13 de fevereiro.

Lando Norris terá, “inadvertidamente” anunciado a data durante numa transmissão em direto no youtube para o canal da McLaren. No entanto a McLaren já colocou no seu site a data e confirmou o dia 13 de fevereiro como o dia da apresentação do novo monolugar.

A Ferrari vai apresentar o seu novo monolugar no dia 11 de fevereiro, via online stream. Já a AlphaTauri tem a sua apresentação marcada para dia 14 de fevereiro sendo, para já, as únicas equipas a confirmarem data de lançamento.