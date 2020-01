F1: Max Verstappen renova contrato

Max Verstappen renovou contrato com a Red Bull, assinando um novo acordo válido até 2023.

Verstappen pode ter acabado com a silly season de 2020, mesmo ainda antes de ter começado a época. O piloto holandês renovou contrato com a Red Bull, colocando assim um ponto final na discussão sobre o seu futuro após 2020. Verstappen foi apontando à Mercedes, mas os rumores perderam força ao longo do tempo e agora deixam de fazer qualquer sentido.

“Estou muito feliz por ter renovado com a equipa. A Red Bull acreditou em mim e deu-me a oportunidade de começar na Fórmula 1, algo pelo qual sempre fui muito grato. Ao longo dos anos, aproximei-me cada vez mais da equipa e, além da paixão de todos e do desempenho na pista, também é realmente agradável trabalhar com um grupo tão grande de pessoas. A chegada da Honda e o progresso que fizemos nos últimos 12 meses dá-me ainda mais motivação e esperança de que podemos vencer juntos. Eu respeito a maneira como a Red Bull e a Honda trabalham juntas e todos estão a fazer o que podem para termos sucesso. Quero vencer com a Red Bull e nosso objetivo é, é claro, lutar por um campeonato mundial juntos ” disse Verstappen.

“É uma notícia fantástica para a equipa ter renovado o acordo com Max até a temporada de 2023, inclusive. Com o desafio da regulamentação de 2021, mudanças no horizonte, a continuidade em tantas áreas quanto possível é fundamental. Max provou o seu valor, ele acredita na parceria que estabelecemos com o nosso fornecedor de motores Honda e estamos muito satisfeitos por ter ampliado nosso vinculo com ele ” disse Horner.

Parece assim que Verstappen ficou convencido com o trabalho da Red Bull e da Honda, apesar das várias queixas ao longo de 2019. O futuro de Verstappen está agora definido e a Red Bull mantém um dos principais trunfos para a entrada na nova era da F1.