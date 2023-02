F1: Max Verstappen espera que os carros sejam menos subviradores | AutoSport

Um dos aspetos mais criticados dos monolugares desta nova geração é o peso, incomparavelmente superior aos dos monolugares de há 10 anos. Esse peso crescente foi ainda mais notado este ano, com os carros a terem uma tendência subviradora. Max Verstappen espera que essa tendência seja minimizada.

A questão do peso dos carros continua a ser referida ciclicamente e cada vez com mais frequência. Sabe-se que carros leves são sempre mais rápidos e ágeis, o que não acontece com estes carros que são visivelmente mais pesados e menos ágeis. A diferença de peso destes carros para os da geração V8 é significativa e os pilotos têm mostrado os seus receios quanto a esse aumento. E este ano em que esperávamos uma ligeira diminuição do peso dos carros, a FIA deu um passo atrás e afinal não iremos ver uma diminuição do peso mínimo.

Max Verstappen está otimista que os novos pneus ajudem neste problema e que o peso excessivo do carro (o RB18 estava acima do peso mínimo) seja também resolvido:

“A grande questão não era especificamente os pneus, era o peso do carro que estava muito acima”, disse Verstappen. “Isso cria um comportamento preguiçoso à frente [subviragem]. Assim que começámos a livrar-nos desse peso, o carro tornou-se mais ágil e é assim que os carros normalmente andam depressa. Nunca me sentei num carro com subviragem que fosse rápido, em qualquer categoria. Temos de ver em cada pista para ver se funciona em todo o lado, porque o asfalto e condição de pista, influencia muito. Mas estou confiante de que tudo irá na direção certa”.