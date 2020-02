F1: Max Verstappen contente com primeiro contato com o RB16

Max Verstappen concluiu o shakedown do novo carro da equipa, o RB16. O piloto holandês estava feliz com as primeiras sensações.

Sem adiantar muitos pormenores, o piloto da Red Bull apenas comentou que estava feliz com o primeiro dia no carro, sempre importante para entender se tudo está pronto para os primeiros testes:

“Foi muito positivo. É importante colocar o carro em funcionamento e verificar se todas as partes do carro que estão a funcionar antes de seguirmos para Barcelona. Mal posso esperar para estar lá. “



The man behind the RB16's first charge 👊 @Max33Verstappen gives his launch day lowdown 🏁 #ChargeOn pic.twitter.com/CKQUSVaJ6p — Aston Martin Red Bull Racing (@redbullracing) February 12, 2020