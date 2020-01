F1: Lewis Hamilton satisfeito com as qualificações de 2019

Lewis Hamilton não foi o rei das qualificações em 2019, mas ainda assim, não se mostrou desiludido com a sua performance.

O campeão britânico admitiu que apostou mais em melhorar as suas corridas depois de em 2018 ter cilindrado a concorrência com as suas prestações nas qualificações.

O #44 admitiu também que o início da época não foi o ideal e que sentiu a pressão de Valtteri Bottas:

“As primeiras corridas geralmente não são perfeitas para mim”, disse Hamilton. “Não foram más, melhores que a média, mas tive a pressão externas do ‘Bottas 2.0’ e pensei: ‘Estamos 2-2, duas vitórias cada um, tenho que me manter sólido, não posso permitir que o exterior me afete … mas, sendo humano, é muito difícil não pensar nessas coisas. “

O piloto da Mercedes referiu que o suposto abaixamento de forma na qualificação não foi intencional e que ficou satisfeito com o seu desempenho várias vezes, apesar de não ter conquistado a pole:

“Não foi intencional não impressionar na qualificação. Procurei aquela volta “uau” este ano e, honestamente, tive boas voltas mas que não se refletiram na classificação. Acho que alguns dos meus segundos lugares para mim pareceram voltas relativamente impressionantes, mas porque eu não estava na pole por meio segundo, não pareceu assim para vocês, mas para mim sim . “