F1: Lawrence Stroll mais perto da Aston Martin

Lawrence Stroll, pai do piloto Lance Stroll e responsável máximo da Racing Point estará cada vez mais perto de adquirir a maioria da Aston Martin.

A notícia surgiu no final de 2019, com o suposto interesse do milionário canadiano em adquirir a maioria da marca britânica, com a intenção de a trazer de forma mais visível à F1, embora seja já patrocinadora principal da Red Bull.

Stroll estará disposto a injetar 200 milhões de na marca britânica e ficar assim com a maioria das ações e este desejo estará perto de se realizar, segundo a Bloomberg.

A Aston Martin recusou comentar afirmando apenas, em comunicado, o seguinte:

“Continuamos a discutir com potenciais investidores estratégicos em relação à construção de relacionamentos a longo prazo que podem ou não envolver um investimento em ações”.

A Aston Martin também poderá garantir investimentos extras separados através do magnata chinês Li Shufu, cujo Grupo Geely também tem controlo sobre a Volvo e a Lotus, além de ter uma participação menor na Daimler AMG.