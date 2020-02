F1, Lando Norris: “Tem sido uma caminhada longa”

Lando Norris está a começar a sua segunda temporada na F1. Depois de uma estreia auspiciosa, Norris terá de confirmar o potencial que evidenciou em 2019.

Para o jovem britânico, este é mais um passo de uma caminhada já longa, rumo ao topo da F1. Norris não mostra qualquer arrependimento e diz que faria tudo igual:

“Tem sido uma longa caminhada”, disse Norris. “Há treze ou quatorze anos que tenho tentado estar nesta posição, ou chegar à posição do ano passado Desde os seis ou sete anos de idade, isso tem sido incrível. Adorei cada minuto e não mudaria por nada. Tem sido difícil ao mesmo tempo, mas sim, desde que eu era tão jovem, era a única coisa que eu queria fazer.”

Norris admitiu que este ano está muito mais confiante em relação ao ano passado e que está ansioso por pilotar o novo carro:

“Agora estou muito mais confiante, muito mais relaxado e isso me prepara melhor para esta temporada. É muito mais ‘o meu carro’ – tivemos uma maior contribuição e faz com que pareça mais com ‘meu bebê’ e mal posso esperar para o pilotar!”