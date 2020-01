F1: Lance Stroll fala das dificuldades que encontrou

Lance Stroll não teve a época que certamente desejava em 2019. Vindo da Williams, o canadiano chegou à Racing Point com vontade de mostrar o seu valor mas tal não aconteceu.

O piloto admitiu que vários pormenores afetaram a sua performance, especialmente em qualificação, onde apenas conseguiu superar Sergio Pérez por três vezes.

“No começo do ano, tive problemas com o meu assento no carro, então não me encaixava muito bem”, disse Stroll à Autosport.com. “E isso levou algumas corridas a resolver. Parece ridículo, mas isso é real. Além disso, trata-se de entender o equilíbrio mecânico, o equilíbrio aerodinâmico, as configurações do diferencial, as configurações do binário – para tirar o máximo proveito do carro. Os fins de semana passam muito rapidamente e agora é tão competitivo no meio da tabela que não há realmente espaço para erros. Não há margem para erros, na afinação e na condução.

“Com a experiência, tudo vai fazendo sentido e o entendimento de como fazer as coisas, como guiar e como afinar um carro ficam muito mais claros. E acho que foi o que vi ao longo do ano – que entendi melhor o que sei que funciona para mim, como devo guiar o carro, como afinar o carro e procurar o desempenho. E essa foi realmente a maior mudança no desempenho. Tudo se resume a tudo isso. ”