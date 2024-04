F1, Jos Verstappen: “Todos querem o Max”

Entre todo o burburinho em torno da possível saída de Adrian Newey da Red Bull, volta-se a colocar em causa a continuidade de Max Verstappen na equipa austríaca.

No meio das especulações sobre uma potencial saída da Red Bull, o pai de Max Verstappen, Jos Verstappen, foi ficando silencioso, digno de nota no meio da crescente probabilidade de Adrian Newey deixar a equipa e podendo rumar a um adversário.

Este movimento, alinha-se com as conjeturas que circulam no paddock que Max Verstappen poderá também estar a considerar uma saída da Red Bull. Há sugestões que dão conta quem gere a carreira do piloto neerlandês pode entrar em conversa com a Mercedes após a conclusão do Grande Prémio de Miami.

Mas sem abordar esse tema, Jos Verstappen sublinha o interesse que gera o seu filho na grelha da Fórmula 1. “Acho que todos querem o Max”, comentou Jos Verstappen ao racexpress.nl. “Tem um carro rápido, mas também temos de olhar para o futuro”.

Mesmo com uma ligação contratual de Max com a Red Bull, Verstappen ‘sénior’ admite que “pensamos em 2026, por isso deixamos acontecer um pouco de tudo. Vamos manter-nos muito calmos e ver o que acontecerá”.Sabendo-se da controversa relação entre Jos Verstappen e Christian Horner e da luta interna na Red Bull, o diretor-executivo e chefe de equipa sabe que Toto Wolff e a Mercedes estão à espreita, apesar de insistir que o compromisso de Max Verstappen com a estrutura austríaca foi reiterado várias vezes e o neerlandês tem um contrato até 2028, sentindo-se satisfeito na equipa.

Sobre Newey, há muito se especula sobre a possível saída da Red Bull, rumores que ganharam ainda mais força durante a recente turbulência na equipa, decorrente do que ficou conhecido como o “caso Horner”. Além disso, há relatos de que a Aston Martin Racing também teria feito uma oferta tentadora a Newey, mas parece que o destino provável do projetista seja a Ferrari. Frédéric Vasseur expressa há tempos o desejo de contar com os talentos de Newey.