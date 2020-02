F1, James Key: “Motor Renault deu um passo significativo”

A McLaren está entusiasmada com os ganhos que a Renault fez na sua unidade motriz. James Key defende que as diferenças entre os quatro fornecedores são praticamente inexistentes.

O diretor técnico da McLaren, que apresentou há poucos dias o novo monolugar para esta época, afirmou que não está preocupado com a unidade motriz, que apresenta garantias para ser competitiva. A Renault foi criticada num passado recente pela Red Bull pela falta de competitividade do seu motor, mas a McLaren não tem queixas da unidade francesa:

“Acho que um dos pontos positivos do ano passado é que a Renault deu um passo muito visível, ao nível de dados, velocidade de ponta, entre outros e isso foi definitivamente um dos motivos pelos quais a equipa melhorou no ano passado. Acho que a competitividade do motor Renault foi muito boa no ano passado, ao nível da Mercedes, e a Honda também não estava longe também. Vamos ver como vamos entrar agora no próximo ano, mas os tempos em que as unidades motrizes eram muito diferentes praticamente desapareceu no ano passado.”